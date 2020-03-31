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3 Nisan aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında! Cuma günü raflarda yerini alacak!

aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Her eve ve her cebe hitap eden ekonomik ve kaliteli ürünlere sahip marketler zinciri ürünleri vatandaşlar tarafından epe ilgi görüyor. 3 Nisan kataloğunda bu hafta; teknolojik ve elektronik aletlerdeki ürünler tüm dikkatleri çekiyor. 2 yıl garantili Polosmart Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL, Granit Efektli Kek Kalıbı Çeşitleri 18,90 TL, Ekose Masa Örtüsü 12,90 TL, Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL olmak üzere birçok alanda alternatif pek çok ürün yer alıyor. Buna göre; haberimizin içerisinden tam listesine ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:14 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 09:15 ABONE OL
BİM 3 Nisan aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler Cuma günü raflarda yerini alacak!

Yeni haftaya ilişkin 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Kurumun resmi sitesi üzerinden yayınlanan katalog ürünleri Cuma günü raflarda yerini alacak. Bu haftaki market ürünleri birbirinden ucuz ve kaliteli ürünlere sahip. Boyacı Seti 5'li 19,90 TL, Silikon Tabanca 19,90 TL, HI-PRO Su Arıtma Sistemi 599 TL, Merdiven 79,90 TL'den başlayan fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunuluyor. Hem teknolojik hem elektronik aletlerdeki indirimlerin yanı sıra mutfak araç gereçleri ve ayakkabı, kıyafet gibi birçok alanda da indirimler sürüyor. Buna göre; BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz. İşte 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu!

BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 3 NİSAN CUMA

BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu tam listesine haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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BİM 3 Nisan aktüel indirimli ürünler kataloğu yayında! BİM aktüel ürünler Cuma günü raflarda yerini alacak!
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