Bizde gönüllere mesafe yok

BURSA NAMAZ VAKİTLERİ

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 bloklu sitede belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapan kadınlar, koronavirüsten dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama buluşmakta buldu. 30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan komşular, kurdukları Whatsapp grubunda organize olarak kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.Komşulardan Melek Atlı "Korona virüsten dolayı evden çıkamıyoruz. Biz de bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk. Evlerimizde pişirdiğimiz kahvelerimizi alıp camdan cama gün yapıp sohbet ediyoruz. İnşallah bugünlerde geçecek, sağlıklı ve sıhhatli günlere ülke olarak kavuşacağız" dedi.