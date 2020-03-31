Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bizde gönüllere mesafe yok

Bizde gönüllere mesafe yok

’da koronavirüs salgını nedeniyle evlerde buluşamayan komşular her gün camdan cama kahve içerek sohbet ediyor

Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Bizde gönüllere mesafe yok
Bursa'nın Mudanya ilçesinde 3 bloklu sitede belli aralıklarla bir araya gelerek gün yapan kadınlar, koronavirüsten dolayı evlerinden çıkamayınca çözümü camdan cama buluşmakta buldu. 30 dairenin bulunduğu sitede yaşayan komşular, kurdukları Whatsapp grubunda organize olarak kahvelerini alıp camlara çıkarak sohbetlerine devam ediyor.

'BUGÜNLER DE GEÇECEK'
Komşulardan Melek Atlı "Korona virüsten dolayı evden çıkamıyoruz. Biz de bloklar birbirine yakın olduğu için böyle bir yönteme başvurduk. Evlerimizde pişirdiğimiz kahvelerimizi alıp camdan cama gün yapıp sohbet ediyoruz. İnşallah bugünlerde geçecek, sağlıklı ve sıhhatli günlere ülke olarak kavuşacağız" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BURSA NAMAZ VAKİTLERİ
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bizde gönüllere mesafe yok
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA