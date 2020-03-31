Canını kurtaran polisi bıçakladı

Aksaray'da, elinde bıçakla 5 katlı binanın teras katındaki pencereye çıkıp intihar girişiminde bulunan Tolunay D. (24), kendisini kurtaran polis memurunu kolundan bıçakladı. Ailevi problemleri olduğu öğrenilen Tolunay D., oturdukları apartmanın teras katına çıkarak intihar etmek istedi. Olay yerine ekipler sevk edildi. Cama çıkarak elindeki bıçakla aşağıya atlamak isteyen gence polis müdahale etti.Ayrıca bir alt kattaki camda da güvenlik önlemi alındı. Uzun süre ikna olmayan genç camdan kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada polis memuru Utku genci kolundan yakalayarak tuttu.Polisin kolundan tutması ile camda asılı kalan genç aşağıya düşmekte ısrarcı olunca diğer elindeki bıçakla polis memurunun tuttuğu kolunu bıçakla yaraladı. Bu sırada alt kattaki polis memuru da camda asılı kalan genci aşağıya düşmemesi için ayaklarından yukarı doğru itti. Kolundan yara almasına rağmen genci aşağıya bırakmayarak tutup içeriye çekmeye çalışan polis memuru genci camdan içeriye çekerek kurtarmayı başardı. Tüm bu yaşananlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken gencin kurtarılarak içeri çekilmesinin ardından herkes rahat bir nefes aldı. Genç ve bıçakladığı polis memuru olay yerinde bulunan 112 Acil Yardım ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken, tedavi altına alınan polis memurunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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