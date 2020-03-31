Dünyaya örnek gönüllü karantina

Adıyaman Merkez'e 17 km uzaktaki 110 haneli Yazıbaşı Köyü'nde de ihtiyar heyeti toplanıp köye giriş çıkışların kapatılması yönünde karar aldı. Piknikçiklerin de büyük ilgi gösterdiği köyün iki giriş çıkışına nöbetçi konuldu. Yazıbaşı'nın iki giriş çıkışında da nöbet tutuluyor.

Tüm ailesinin bu köyde yaşadığını belirten ve Adıyaman Merkez'de öğretmenlik yapan Hüseyin Pir Rençber, "Kahta'da iki vatandaşın koronavirüsten yaşamını yitirdiği haberi gelince böyle bir karar aldık. Köyün ileri gelenlerinin öncülüğünde bir toplantı yapıp karar aldılar. 24 saat esasına göre her gün iki hane nöbet tutuyor. Köye bir haftadır dışarıdan hiç kimseyi almadık. Köyde yaşayanların ihtiyaçlarını ise kontrollü bir şekilde evlere bırakıyoruz" diye konuştu.

Muhtar Hasan Değirmenci ise, "Köyümüzü ve köylülerimizi korumak için böyle bir karar aldık. Bu zor günleri de hep birlikte sağlıklı bir şekilde atlatacağız" dedi.

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