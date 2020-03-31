Ecrin isminin anlamı nedir? Ecrin ne demek?

Son zamanların popüler isimlerinden olan Ecrin ismi Arapçadaki ecir kelimesinden türemiş bir isimdir. Birçok güzel anlamı olan Ecrin ismi kız bebek bekleyen anne ve babaların tercihleri arasındadır. İsim araştırma döneminde anlamının güzel olması birçok anne baba için isim tercih nedenidir. Bu yüzden anlamı güzel olan isimler arasında yer alan Ecrin ismi birçok anne ve baba adayının araştırdığı isimler arasındadır.

ECRİN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Birçok güzel anlamı olan Ecrin ismi, hem kulağa hoş gelen hem de anlam olarak güzel bir kız çocuk ismidir. Son dönemlerin popüler isimleri arasında olan Ecrin ismi genellikle anlamı güzel olduğu için tercih edilmektedir.

ECRİN NE DEMEK?

Ecrin isminin anlamı Allah tarafından verilen hediye olarak bilinmektedir. Başka bir anlamı ise sevaptır. Başarıyı ve sağduyuyu temsil ettiği söylenen Ecrin ismi aynı zamanda erdemli olmak anlamına da gelmektedir. Ecrin ismini taşıyan kişilerin vefalı olduğu söylenmektedir. Ailelerine karşı vefalı ve hayırlı evlat oldukları da düşünülmektedir. Ecrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? sorusu anne ve baba adaylarının isim araştırırken sordukları sorular arasındadır. Ecrin ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isimdir. Yasin suresinin 11. ayetinde geçen Ecrin ismi ayrıca Furkan suresi 57 ve Sebe suresi 47. ayetlerde de geçmektedir.