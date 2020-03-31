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’da pazarlarda korona virüs önlemi

Korona virüs tedbirleri kapsamında 'da semt pazarlarında hem 65 yaş üstü, hem de çocukların girmesinin engellenmesi amacıyla polis tarafından bariyerler kurularak, kontroller yapılmaya başlandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:52 ABONE OL
Elazığ’da pazarlarda korona virüs önlemi
Çin'de ortaya çıkıp dünyaya yayılan Korona virüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde de alınan tedbirler her gün biraz daha arttırılıyor. Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Vali Çetin Oktay Kaldırım başkanlığındaki Pandemi Kurulu tarafından bir çok tedbir uygulamaya konuldu. Özellikle semt pazarlarının kalabalık olması nedeniyle yeni tedbirler alındı. Alınan tedbirler kapsamında semt pazarlarının girişlerine polisler tarafından bariyerler kurularak hem kontrol sağlanmaya başlandı, hemde 65 yaş üstündekiler ile çocukların girmesinin önüne geçildi.

Merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi Mustafa Cemiloğlu Caddesinde kurulan semt pazarında polisler aynı önlemleri aldı. Uygulamanın merkez ve ilçeler dahil pazar kurulan her alanda yapılacağı öğrenildi.
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Elazığ’da pazarlarda korona virüs önlemi
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