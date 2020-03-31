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Erdoğan’dan Okmeydanı müjdesi

Başkan Erdoğan: hizmet vermeye başladı. Sırada İkitelli ve var

ZEYNEL YAMAN ZEYNEL YAMAN Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Erdoğan’dan Okmeydanı müjdesi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile mücadeleye büyük katkı sağlayacak Okmeydanı Hastanesi'nin hizmete girdiği müjdesini verdi. Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan "Gerçekten çok modern bir sağlık tesisi olan, Şehir Hastanelerimiz özellikle bu evsaftaki standartlarda 600 yataklı Okmeydanı Hastanemiz bugün itibariyle hizmet vermeye başladı. Burayı daha önce eğitim araştırma hastanesi olarak planlamıştık fakat öyle bir evsafa sahip oldu ki biz burayı süratle şehir hastanesine dönüştürelim. Bugün Şehir Hastanesi olarak açılışı yapıldı" dedi. Şehir Hastanesi statüsündeki 1.150 yatak kapasiteli Kartal Hastanesi'ni de bir süre önce hizmete sunduklarını hatırlatan Erdoğan İkitelli ve Göztepe şehir hastanelerinin de önümüzdeki aylarda hizmete gireceğini belirtti. Erdoğan, İkitelli Şehir Hastanesi'ni ise, 520'si yoğun bakım olmak üzere 2 bin 682 yatak kapasitesiyle mayıs ayında hizmete açmayı planladıklarını aktardı. Erdoğan 1.000 yataklı Göztepe Şehir Hastanesi'nin inşasında da sona yaklaştıklarını, onu da eylül ayında hizmete alacaklarını belirtti.
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Erdoğan’dan Okmeydanı müjdesi
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