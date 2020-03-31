Esenyurt’ta İranlı adam ve çocukları dehşeti yaşadı

Olay, Atatürk Mahallesi'nde bulunan bir apartmanda gerçekleşti. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı İranlı adam evindeyken yabancı uyruklu olduğu belirlenen bir kişi tarafından bıçaklandı. Seslere çıkan apartman sakinleri omuzundan bıçaklanan ve çok kan kaybeden adam için 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan İran uyruklu adamı hastaneye kaldırıldı. Olayı gerçekleştirdikten sonra kaçtığı öğrenilen şüpheli için Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından yakalama çalışması başlatıldı.



ÇOCUKLARI BIÇAKLAMA SIRASINDA EVDEYMİŞ



Olayın yaşandığı sırasında İranlı adamın eşi ve 2 küçük çocuğunun da evde olduğu öğrenildi. Dehşeti yaşayan çocuklar şoka girerken adamın eşi ise uzun süre göz yaşı döktü. Yaralanan şahsın hastanede tedavisi devam ediyor.