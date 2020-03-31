Fahrettin Koca kaç yaşında, ne doktoru? Fahrettin Koca kimdir ve nereli?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisası yaptığı bilinen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 1965 yılında Konya'da doğmuştur. Sağlık dünyasında oldukça tanınan bir isim olan ve özellikle ülkemizde koronavirüsü ile mücadele sürecinde aldığı önlemler, doğru kararlarla adından söz ettiren Bakan Koca ile ilgili tüm ayrıntıları ve merak edilenleri sizler için derledik. Peki, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kaç yaşında, ne doktoru? Fahrettin Koca kimdir, nereli? İşte hakkında detaylar…

FAHRETTİN KOCA KAÇ YAŞINDA VE NE DOKTORU?

Dr. Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömeranlı mahallesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Konya'da, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirdi. İstanbul Tıp Fakültesi'ni 1988'de tamamlayarak tıp doktoru unvanını aldı.

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