Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Gıda yardımı başvurusunu kimler yapabilir?

Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlara gıda yardımı yapılacak. Gıda erzak yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli bir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Öte yandan, belediyelerden onaylı belge olması gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor. Peki gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır, kimler başvuruda bulanabilir?

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı. İşte gıda yardım başvurusu hakkında merak edilen tüm detaylar