Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri İstanbul’da 50 bin yardım kolisi yola çıktı

’da 50 bin yardım kolisi yola çıktı

Furkan KARA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
İstanbul’da 50 bin yardım kolisi yola çıktı
İstanbul Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü yardıma muhtaç 50 bin vatandaşa gönderilecek olan yardım kolilerinin dün 39 ilçeye eş zamanlı olarak dağıtımına başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine 6 hafta boyunca yardım kolisi dağıtılacağını belirterek, "Bu şehrin valisi olmaktan onur duyarak söylemek istiyorum ki; bu 300 bin kolinin bir lirasında devletin parası yok" dedi. Vali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Buraya gelinceye kadar 9 hayırseverdi. Bir hayırsever daha duymuş aradı. Aslında pek çok hayırsever var. Ama 10 hayırseverimizle bu kolilerin toplam sayısı 333 bin sayısına ulaştı. Bu hafta dağıtılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul’da 50 bin yardım kolisi yola çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA