İstanbul’da 50 bin yardım kolisi yola çıktı

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Valiliği tarafından sokağa çıkma yasağı bulunan 65 yaş ve üstü yardıma muhtaç 50 bin vatandaşa gönderilecek olan yardım kolilerinin dün 39 ilçeye eş zamanlı olarak dağıtımına başlandı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, tespit edilen ihtiyaç sahiplerine 6 hafta boyunca yardım kolisi dağıtılacağını belirterek, "Bu şehrin valisi olmaktan onur duyarak söylemek istiyorum ki; bu 300 bin kolinin bir lirasında devletin parası yok" dedi. Vali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Buraya gelinceye kadar 9 hayırseverdi. Bir hayırsever daha duymuş aradı. Aslında pek çok hayırsever var. Ama 10 hayırseverimizle bu kolilerin toplam sayısı 333 bin sayısına ulaştı. Bu hafta dağıtılacak olan 50 bin gıda kolisinin hayırseveri Kalyon Holding, Cemal Kalyoncu Bey" dedi.