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Karantinadan kaçtılar, kumar masasında yakalandılar

’da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan tedbirleri ihlal eden ve bir araya gelerek kumar oynayan kişilere baskın düzenledi. Karantinadan kaçan kişiler polis güçleri tarafından gözaltına alındı.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 18:55 ABONE OL
Karantinadan kaçtılar, kumar masasında yakalandılar

Lübnan'da bir apartmana geçtiğimiz gece baskın düzenleyen Lübnan İç Güvenlik Güçleri (IFS), koronavirüs nedeniyle alınan tedbirleri ihlal ederek kumar oynamak için bir araya gelen kişileri gözaltına aldı. Baskın sırasında çok sayıda alkol şişeleri, oyun kartları ele geçirildi. Baskın sırasında gözaltına alınan iki kişi mahkeme tarafından tutuklanıklanırken, tutuklanan bir kişide koronavirüs şüphesi olduğu öğrenildi. Lübnan Başbakanı Hassan Diyab, koronavirüs nedeniyle ülkede olağanüstü hal ilan etmişti. Ülkede 446 kişide virüs tespit edilirken, 11 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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Karantinadan kaçtılar, kumar masasında yakalandılar
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