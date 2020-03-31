Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan motosiklet sürücüsüne 2 bin 893 TL ceza uygulandı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 16:50 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 18:42 ABONE OL
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza

Manavgat ilçesinde motosiklet kazalarında ölüm ve yaralanmaların önüne geçilebilmesi amacıyla motosiklet sürücülerine yönelik kask denetimi gerçekleştirildi. Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 1 haftalık denetimlerde 125'i kasksız sürücüye olmak üzere toplam 88 bin 517 TL para cezası tatbik edildi. Motosiklet kullanırken başına takması gereken kaskı, motorun arkasındaki çiçek saksısına koyan R.D. isimli sürücüye kasksız ve ehliyetsiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 893 TL para cezası uygulandı.

"AMAÇ CEZA DEĞİL, ÖLÜMLÜ KAZALARIN ÖNÜNE GEÇMEK"

Yapılan denetimlerdeki amacın ceza uygulamak değil, ölümlü ve yaralamalı kazaların önüne geçmek olduğunu belirten yetkililer, amaçlarının kask kullanımının yaygınlaştırılması olduğunu, kasksız motosiklet kullanan kimse kalmayıncaya kadar denetimleri sürdüreceklerini dile getirdiler.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kaskı kafasında değil saksıda taşıyan sürücüye 2 bin 893 TL ceza
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA