Kevzara ilacı nedir, ne işe yarar? Kevzara ilacı corona virüse iyi gelir mi?

Corona virüsü tedavisinde kullanıldığı açıklanan Kevzara ilacı son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde yerini aldı. Corona virüse karşı umut verici bir açıklama ise ilaç şirketleri Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals'tan geldi. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın ile ilgili birçok ülke çalışmalarına devam ediyor ancak henüz bir sonuca ulaşılmış değil. Bu süreç devam ederken aynı zamanda var olan ilaçların da tedavi sürecindeki etkileri araştırılıyor. Peki, Kevzara ilacı nedir? Kevzara ilacı corona virüse iyi gelir mi? Corona virüsü tedavisinde kullanılan bu madde hangi ilaçlarda bulunur? İşte ayrıntılar

KEVZARA İLACI NEDİR? KEVZARA İLACI CORONA VİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Coronavirüsü ilacı, aşısı ve tedavi çalışmaları tüm dünyada hız kazanmış durumda. Son olarak kevzara ilacı gündemde yer aldı. Haberimizde, Kevzara ilacı nedir? Kevzara ilacı corona virüse iyi gelir mi? Sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.