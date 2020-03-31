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ilacı nedir, ne işe yarar? corona virüse iyi gelir mi?

Dünya çapında coronavirüsü ilaç, aşı ve tedavi çalışmaları hız kazanmış durumda. Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals ve şirketlerinin araştırmalar sonucunda corona virüsü tedavisi için kullanıldığı açıklanan ilacı nedir sorusu binlerce vatandaşın gündemindeki yerini aldı. Dünyayı etkisi altına alınan Covid-19 salgınına yönelik tedavi bulma çalışmaları birçok ülkede sürerken var olan bazı ilaçlar tedavi amaçlı olarak denenmeye devam ediyor. Bağışıklık sisteminin yönlendirilebilmesi umulan ve 7 ülkedeki Covid-19 hastaları üzerinde denenmeye başladığının duyurulmasının ardından binlerce kişi nedir? Corona virüse iyi gelir mi? Sorusuna yanıt aramaya başladı. Haberimizin devamından , ne için kullanılır? gelir mi? Sorularının yanıtlarına ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 09:07 ABONE OL
Kevzara ilacı nedir, ne işe yarar? Kevzara ilacı corona virüse iyi gelir mi?

Corona virüsü tedavisinde kullanıldığı açıklanan ilacı son günlerde binlerce vatandaşın gündeminde yerini aldı. Corona virüse karşı umut verici bir açıklama ise ilaç şirketleri Sanofi ve Regeneron Pharmaceuticals'tan geldi. Bilindiği üzere tüm dünyayı etkisi altına alan bu salgın ile ilgili birçok ülke çalışmalarına devam ediyor ancak henüz bir sonuca ulaşılmış değil. Bu süreç devam ederken aynı zamanda var olan ilaçların da tedavi sürecindeki etkileri araştırılıyor. Peki, nedir? gelir mi? Corona virüsü tedavisinde kullanılan bu madde hangi ilaçlarda bulunur? İşte ayrıntılar

KEVZARA İLACI NEDİR? KEVZARA İLACI CORONA VİRÜSE İYİ GELİR Mİ?

Coronavirüsü ilacı, aşısı ve tedavi çalışmaları tüm dünyada hız kazanmış durumda. Son olarak kevzara ilacı gündemde yer aldı. Haberimizde, ? Kevzara ilacı corona virüse iyi gelir mi? Sorularının yanıtlarını bulabilirsiniz.

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Kevzara ilacı nedir, ne işe yarar? Kevzara ilacı corona virüse iyi gelir mi?
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