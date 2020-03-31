Köy girişine ‘kepenk’ önlemi

RİZE NAMAZ VAKİTLERİ

Rize'ninÇayeli ilçesine bağlı Aşıklar köyünde de köylüler benzer bir uygulamaya başladı. 15 haneli ve 40 nüfuslu Orta Mahalle'de yaşayanlar, koronavirüs salgınından korunmak için köy girişine otomatik kapı koydu. İstanbul'dan geçen ay mahallelerine dönen, otomatik kapı ustaları Rıza ile Zeynel Eskici kardeşler, yerleşim yeri girişine 3 metre uzunluğunda ve 5 metre yüksekliğinde otomatik kepenk taktı. Eskici kardeşler, evlerinin bitişiğindeki kepengi mahalleye gelenler için açıyor sonra yine kapatıyor. Mahalleye araçla girişe ve mahalleden olmayanların girişine de izin verilmiyor. Sadece yaya girişine izin verilirken kepenk, gece gündüz kapalı tutuluyor.