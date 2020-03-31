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Market yağmacıları 50 kamera izlenerek yakalandı!

'da marketler zincirinin bir şubesini soyarak yağmalayan ve kaçarken iki taksi değiştiren soyguncular 50 farklı kamera görüntüsünden kaçış güzergahları belirlenerek yakalandı. Aynı zamanda şehir eşkıyalarının market çalışanlarına yaşattığı kabus kameralarda ortaya çıktı.

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 11:27 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 11:34 ABONE OL
Market yağmacıları 50 kamera izlenerek yakalandı!

Nitelikli yağma ve kasten yaralama olayı İstanbul Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Yeni Mahalle'deki bir süpermarkette meydana geldi. ‪Saat 22.40‬ sıralarında marketler zincirinin bir şubesine giren iki soyguncu süpermarketi yağmaladı ve bir çalışanı yaraladı. Soruşturma açan İstanbul Polisi güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı.

İstanbul'da soyguncular tam 50 kameradan izleri sürülerek yakalandı!

ADRESLERİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Ticari taksiye binerek olay yerinden kaçan şüphelilerin kaçış güzergahları tespit edildi ve 50 farklı güvenlik kamerası incelenerek izleri sürülen şüphelilerin yolda iki defa taksi değiştirerek olayın ardından Avcılar'a gittikleri belirlendi. M.S. isimli soyguncu Avcılar'daki söz konusu adreste, diğer şüpheli P.D. ise Küçükçekmece İlçesi'ne bağlı Kanarya Mahallesi'nde yakalandı. 34 yaşındaki şüpheli P.D.'nin hırsızlık, gasp, uyuşturucu madde ticareti suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. 37 yaşındaki şüpheli M.S.'nin ise hırsızlık, gasp, uyuşturucu madde ticareti ve kullanmak suçlarından çok sayıda kaydı ve hırsızlık dosyasından ötürü arandığı belirlendi. Olayla ilgili incelemelerin sürdüğü ifade edildi. Şüpheli P.D. tutuklandı. Diğer şüpheli ise serbest bırakıldı.

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Market yağmacıları 50 kamera izlenerek yakalandı!
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