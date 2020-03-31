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Maskeli particilere iki ay konutu terk etmeme cezası

EMİR SOMER EMİR SOMER Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Maskeli particilere iki ay konutu terk etmeme cezası
İstanbul Büyükçekmece'de sağlıkçı elbiseleri ve maskelerle düzenlenen eğlenceye katılan 11 kişi gözaltına alındı. Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında alınan önlemlere inat yaparcasına sağlıkçı elbiseleri ve maskelerle eğlence partisi verdikleri iddia edilen kişilerle ilgili soruşturma açıldı ve 11 kişi polisler tarafından gözaltına alındı. Partinin verildiği adresin bulunduğu bina zabıta ekipleri tarafından mühürlendi. Şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken iki ay boyunca konutlarını terk etmeme cezası verildi.
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Maskeli particilere iki ay konutu terk etmeme cezası
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