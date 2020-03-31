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nedir, ne anlama gelir? (tevbesi) anlamı nedir, nasıl ve ne için edilir?

Star Tv ekranlarında yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterinin Sancar'a "Adını bir daha anmayacağıma olsun mu? Olsun" demesi üzerine vatandaşlar konu ile ilgili araştırma yapmaya başladılar. Çoğu kişinin bildiği üzere içten yapılan bir yemin, tövbe olarak ifade edilir. Öte yandan kesinlikle bozulmaması gereken tövbe anlamında da kullanılmaktadır. Kelime anlamı olarak "en halis, en içten ve en safi" anlamına gelirken aynı zamanda bozulanı onaran manası anlamı da taşır. Buna göre; nedir, ne anlama gelir? nedir? İşte nasuh tövbesi (tevbesi) anlamı ve önemi!

Giriş Tarihi: 31.3.2020 10:07 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 10:07 ABONE OL
Nasuh tevbesi nedir, ne anlama gelir? Nasuh tövbesi tevbesi anlamı nedir, nasıl ve ne için edilir?

Pazartesi akşamı yayınlanan Sefirin Kızı dizisinde Nare'nin Sancar'a ile ilgili söylediklerinin ardından araştırması konusu oldu. Vatandaşlar internet üzerinden "?" sorusuna yanıt ararken öte yandan çoğu kaynakta en içten, en masum ve en safi anlamına geldiği bilinmektedir. Yapılan hatalardan vazgeçmek, günah işlememek, bir daha günaha dönmemek üzerine yapılan tevbe anlamına gelen Nasuh tevbesi nedir? Nasuh tövbesi nasıl ve ne için edilir?

NASUH TEVBESİ NEDİR, NE ANLAMA GELİR?

Star Tv ekranlarına gelen Sefirin Kızı dizisinde Nare'nin Sancar'a Nasuh tevbesi ifadesi konu ile ilgili vatandaşların araştırma yapmasına sebebiyet verdi. Genel olarak tövbe etmek, günahlardan dönmek anlamı taşıyan tövbe aynı zamanda yemin ifadesini de barındırıyor. Buna göre; Nasuh tevbesi nedir, ne demektir?

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Nasuh tevbesi nedir, ne anlama gelir? Nasuh tövbesi (tevbesi) anlamı nedir, nasıl ve ne için edilir?
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