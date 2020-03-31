Sare isminin anlamı nedir? Sare ne demek?

İbranice kökenli bir isim olan Sare aynı zamanda Arapçada da kullanılmaktadır. Sare ismi saf ve temiz anlamına gelmektedir. Başka bir anlamı ise ihtiyaç duyulandır. Aynı zamanda Sare ismi saf ve temizliği temsil eder.

SARE İSMİNİN ANLAMI NEDİR? SARE İSMİ NE DEMEK?

Saf ve temizliği temsil eden Sare ismi kız bebeklerine koyulan isimler arasındadır. Hem söylenişi hem de anlamının güzel olmasından dolayı birçok anne baba kız bebeklerine Sare ismini koymaktadır. Sare isminin en büyük özelliklerinden biri ise adı Sare olanların sabırlı, hayırlı evlat ve iyi bir eş oldukları düşünülmektedir. İbranice kökenli olan bu isim aynı zamanda Arapçada da kullanılmaktadır.

SARE İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU?

Bebeklerine isim düşünürken birçok anne ve baba koyacakları ismi araştırırken Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmemesine de bakıyorlar. Bebeklerine koyacakları ismin güzel bir anlamı olması anne ve babaların en çok dikkat ettikleri detay olarak biliniyor. Peki Sare ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu?

Sare ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmeyen isimler arasında yer almaktadır. Fakat Hz. İbrahim'in eşinin adı Sare'dir.