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Şehirlerarası deniz otobüsü seferleri iptal

Giriş Tarihi: 31.3.2020 ABONE OL
Şehirlerarası deniz otobüsü seferleri iptal
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot ve benzeri seferlerin dün 17.00'den itibaren durdurulduğunu açıkladı. Vali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da şehirlerarası deniz yolu ulaşımında yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün (dün) 17.00'den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır" ifadelerine yer verdi. Vali Yerlikaya, yük taşımacılığına ise devam edileceğini bildirdi. Kararın duyurulmasının ardından saat 17.00 itibariyle İstanbul'da yolcu taşıma amaçlı şehirlerarası deniz ulaşımı durduruldu.
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Şehirlerarası deniz otobüsü seferleri iptal
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