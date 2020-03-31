Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Seyahat izin belgesi başvuruları nasıl yapılır ve nereden alınır? E-Devlet ile seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir?

başvuruları nasıl yapılır ve nereden alınır? ile seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir?

Ülkemizde gün geçtikçe etkisini arttıran corona virüsü salgını nedeniyle şehirlerarası yolculuklara kısıtlama getirildi. Durum böyle olunca otobüs veya uçak seyahatlerinin nasıl yapılacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar bu noktada seyahat gerçekleştirmek için izin almaları gerekiyor. Bu iznin de belli başlı şartları bulunuyor. Konuyla ilgili ’nden açıklama geldi. Peki, nasıl ve nereden alınır? İşte ile seyahat izin belgesi başvuruları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı…

Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:46 ABONE OL
Seyahat izin belgesi başvuruları nasıl yapılır ve nereden alınır? E-Devlet ile seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir?

Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren corona virüsü salgını, ülke bazında tedbirleri de beraberinde getirdi. Bunlardan bir tanesi de şehirlerarası yolculuklara kısıtlama getirmek oldu. Bu noktada otobüs veya uçakla yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar izin belgeleri almaları gerekmektedir. Bu belgeyi almanın da belli başla şartları bulunmaktadır. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama geldi. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuruları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecek.

E-DEVLET'TEN SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

  1. E-Devlet Kapısı üzerinden başvurunuzu gerçekleştiriniz.
  2. Başvurunuz Seyahat İzin Kuruluna iletilecek ve Kurul tarafından değerlendirmeye alınacak.
  3. Seyahat İzin Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonrasında başvuru sahiplerine 'Başvurunuz kabul veya ret edilmiştir' şeklinde SMS üzerinden bilgilendirilme yapılacak.
  4. Başvuru kabul edilen vatandaşlar, otogar veya havaalanlarında oluşturulan Başvuru Masalarından T.C. Kim Numarası ile doğrulamaları yapıldıktan sonra kabul edilecektir.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Seyahat izin belgesi başvuruları nasıl yapılır ve nereden alınır? E-Devlet ile seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA