Seyahat izin belgesi başvuruları nasıl yapılır ve nereden alınır? E-Devlet ile seyahat izin belgesi alma şartları nelerdir?

Dünyada ve ülkemizde etkisini gösteren corona virüsü salgını, ülke bazında tedbirleri de beraberinde getirdi. Bunlardan bir tanesi de şehirlerarası yolculuklara kısıtlama getirmek oldu. Bu noktada otobüs veya uçakla yolculuk yapmak isteyen vatandaşlar izin belgeleri almaları gerekmektedir. Bu belgeyi almanın da belli başla şartları bulunmaktadır. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden açıklama geldi. Peki, Seyahat izin belgesi nasıl ve nereden alınır? İşte E-Devlet ile seyahat izin belgesi başvuruları nasıl yapılır? sorusunun yanıtı…

SEYAHAT İZİN BELGESİ NASIL ALINIR, BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Seyahat İzni Belgesi artık e-Devlet'ten alınabilecek.

Açıklama Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden geldi. Twitter hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Koronavirüs tedbirleri kapsamında seyahat edecek vatandaşlarımızın artık kaymakamlıklara gitmesine gerek kalmadı. Seyahat İzin Belgesi başvuruları e-Devlet Kapısında."

Corona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otobüs ve uçakla yolculuk yapacak vatandaşlara Seyahat İzin Belgesi zorunluluğu getirilmişti.

Buna göre iller arasında seyahat etmesi zorunlu olan vatandaşlar, valilerin/kaymakamların koordinesinde oluşturulacak Seyahat İzin Kurulu'na başvurarak seyahat belgesi düzenlenmesi talebinde bulunacaklar. Talebi uygun görülenlere "şehirlerarası otobüs seyahat izin belgesi" belgesi düzenlenecek.

E-DEVLET'TEN SEYAHAT İZİN BELGESİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?