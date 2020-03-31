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: 'da vahşet! Üniversiteli genç kız odasında ölü bulundu...

’da korkunç olay! haberine göre; 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine G., odasına giren annesi tarafından boğazından vurulmuş halde ölü bulundu. Annenin çığlıklarını duyan bekçi ağabeyi, odaya koştuğunda kardeşinin yanı başında beylik tabancasıyla karşılaştı. Genç kızın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:13 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 10:05 ABONE OL
Son dakika: Antalya'da vahşet! Üniversiteli genç kız odasında ölü bulundu...

Tüyler ürperten olay Antalya'da yaşandı. 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Emine G.'nin odasına giren annesi, kızını boğazından vurulmuş halde yerde ölü buldu...

AĞABEYİNİN BEYLİK TABANCASI YANINDAYDI...

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Ulus Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki bir apartmanın 3. katındaki evde meydana geldi. İddiaya göre, üniversitede felsefe bölümü okuyan 21 yaşındaki Emine G.'in odasını açan annesi, kızını kanlar içerisinde yerde görünce çığlık atmaya başladı. Bu sırada banyoda göreve gitmek üzere hazırlanan genç kızın bekçi ağabeyi R. G., çığlıkları duyup geldiği odada yerdeki kız kardeşinin hemen yanı başında kendisine ait beylik tabancasını gördü. İhbarın üzerine eve gelen sağlık ekipleri, genç kızın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği adreste, ölüm haberini duyan aile yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Boğazından silahla vurulduğu belirtilen genç kızın cenazesi, savcı incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

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Son dakika: Antalya'da vahşet! Üniversiteli genç kız odasında ölü bulundu...
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