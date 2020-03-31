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haberi: Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken corona virüs uyarısı! "Kullanırken çok tehlikeli olabilir"

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten bir uyarısı geldi. Çelik, yeni tip corona virüsün bulaşma yolları hakkında bilgi verirken virüsün hava yolu ile bulaşmadığını belirtti. "En çok bulaşma yolu ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklardır" diyen Bilim Kurulu Üyesi, dikkat çeken bir uyarıda da bulundu. Prof. Dr. İlhami Çelik, özellikle ATM kullanımı ile kapı şifresi girilen yerlere dokunduktan sonra ellerin mutlaka yıkanması gerektiğini sözlerine ekledi. İşte, son dakika haberinin detayları...

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 13:20 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 13:33 ABONE OL
Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken corona virüs uyarısı! Kullanırken çok tehlikeli olabilir

Ülkemizde de görülen ve temas yolu ile bulaştığı bilinen corona virüse yönelik haberleri gelmeye devam ediyor. Türkiye, 'Evde kal' çağrılarına yanıt vererek zorunlu durumlar olmadıkça evden çıkmıyor. Bu noktada, uzmanlar tarafından çeşitli uyarılar da peş peşe yapılıyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik de vatandaşları uyarırken günlük hayatta sıklıkla kullanılan nesnelere karşı dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.

BİLİM KURULU ÜYESİNDEN DİKKAT ÇEKEN CORONA VİRÜSÜ UYARISI

Virüsün bulaşma yollarıyla ilgili konuşan Çelik, en çok bulaşmanın ağızdan çıkan tükürük ve damlacıklar olduğunu belirtti. Çelik, sosyal mesafenin 1 metre olarak kabul edilmesi gerektiğini söylerken corona virüsün hava yolu ile bulaşmadığını belirtti. Prof. Dr. Çelik'in yaptığı uyarıların en dikkat çeken tarafı ise günlük hayat içerisinde sıklıkla kullanılan nesnelere yönelik oldu.

İşte, Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'in yaptığı uyarı ve son dakika haberinin detayları;

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Son dakika haberi: Bilim Kurulu Üyesinden dikkat çeken corona virüs uyarısı! "Kullanırken çok tehlikeli olabilir"
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