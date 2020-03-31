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Son dakika: Hastaneden kaçan hastası yaşlı adam hayatını kaybetti

'ta testleri pozitif çıkan 74 yaşındaki şahıs, hastaneden kaçmıştı. Son dakika haberine göre; yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yaşlı adamın cenazesi yakınları tarafından alınarak defnedildi.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 31.3.2020 12:50 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 13:19 ABONE OL
Son dakika: Hastaneden kaçan koronavirüs hastası yaşlı adam hayatını kaybetti

Hastaneden kaçan koronavirüs hastası yaşlı adamdan son dakika haberi! Tokat'ta korona virüsü şüphesi ile gözlem altında tutulduğu hastaneden kaçan kişi, hayatını kaybetti.

EŞİNİN TESTİ NEGATİF ÇIKTI

Tokat Devlet Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümünde korona virüs şüphesi ile tedavi gören A.Ü. (74), hayatını kaybetti. Bir süredir aynı hastanede tedavi gören A.Ü.'nün korona virüs testinin pozitif çıktığı belirtildi. Cenazesi bugün 4 yakını tarafından hastaneden alındı. Cenazeyi alan yakınlarının sadece maske taktığı görülürken, bunun dışında farklı bir önlem alınmamış olması dikkat çekti. Eşi H.Ü.'nün (70) gözetim altında tutulduğu testlerinin ise negatif çıktığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden A.Ü, geçtiğimiz günlerde izinsiz olarak hastaneden ayrılmış, ekipler tarafından evinde bulunarak tekrar hastaneye geri götürülerek gözetim altına alınmıştı.

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Son dakika: Hastaneden kaçan koronavirüs hastası yaşlı adam hayatını kaybetti
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