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haber: canlı yayınında kan donduran cinayet itirafı! ’in cesedi parçalar halinde...

ATV ekranlarının reyting rekortmeni gündüz kuşağı programı ile Tatlı Sert'te bir süredir işlenen cinayetine ilişkin ayrıntıları geldi. Manisa'nın Soma ilçesinde vahşice katledilen 22 yaşındaki Özcan Eren'in cinayetine ilişkin detaylar kan dondururken ayrıntıları Müge Anlı canlı yayında izleyenlere aktardı. Manisa'da kaybolduktan sonra en son görüştüğü kişi 'dan bir süre şüphe edilmiş, ancak cinayeti kimin işlediği bulunamamıştı. Bir süre sonra Mehmet Tahta tutuklanmış ve ifadesi alınmıştı. Bir izleyicinin canlı yayına bağlanıp oradaki bir baraj civarında kesik insan bedenine rastlamasının ardından Emniyet harekete geçmiş ve o bölgede araştırma çalışmaları yapılmaya başlanmıştı. İşte korkunç gerçek tam bu noktada ortaya çıktı. İşte Mehmet Tahta'dan kan donduran itiraflar!

Giriş Tarihi: 31.3.2020 07:04 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 07:04 ABONE OL
Son dakika haber: Müge Anlı canlı yayınında kan donduran cinayet itirafı! Özcan Eren’in cesedi parçalar halinde...

programında bir süredir işlenen Özcan Eren cinayetine ilişkin flaş bir gelişme yaşandı. En son görüştüğü kişi veteriner hekim son olarak tutuklanmış ve ifadesi alınmıştı. Mehmet Tahta ifadesinde, dedesinden para istediğini ancak Özcan'ı kendisinin öldürmediğini söylemişti. Ancak canlı yayına bağlanan bir izleyici oradaki barajın etrafında parçalanmış insan cesedi bulduğunu söyleyince Emniyet güçleri bölgede araştırma yaptı ve korkunç sonuç ortaya çıktı. Hafta sonu Mehmet Tahta, Özcan Eren'i kendisinin öldürdüğünü itiraf ederken sebebi ise kan dondurdu. Özcan'ın kendisine kötü koktuğunu söylemesi ve bu sebepten ötürü aşağılandığını düşünerek onu öldürdüğünü itiraf eden katil zanlısının cinayete ilişkin itirafları herkesi şoke etti.

"KÖTÜ KOKUYORSUN" DEDİĞİ İÇİN VAHŞİCE KATLEDİLDİ!

Müge Anlı'nın programında bir süredir işlenen Özcan Eren cinayetine ilişkin son dakika gelişmesi yaşandı. Mehmet Tahta cinayeti işlediğini itiraf etti. Cinayetin ilginç detayı ise Özcan Eren'i öldürme sebebi olmasıydı. Özcan'ın kendisine kötü koktuğunu söylediği için testereyle onu parçalara ayırdığını itiraf etti.

İşte Müge Anlı'daki Özcan Eren cinayetine ilişkin son dakika ayrıntıları!

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Son dakika haber: Müge Anlı canlı yayınında kan donduran cinayet itirafı! Özcan Eren’in cesedi parçalar halinde...
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