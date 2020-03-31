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: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Dünya Sağlık Örgütü corona virüs son durum haritası!

Dünya genelinde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı giderek artıyor! Sabah saatlerinde gelen bilgisine göre dünyada corona yüzünden ölenlerin sayısı 38 bini aştı. Aynı şekilde toplamda 800 kişinin virüsten enfekte olduğu bildirildi. Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Dün akşam Sağlık Bakanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra corona virüs vaka ve ölü sayısı oldukça araştırılıyor. Bilindiği gibi ülkemizdeki ilk corona virüs vakası 11 Mart'ta görülmüştü. Türkiye’de corona vakaları genellikle hangi ilde? İşte son dakika haberinin detayları…

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Son dakika: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Dünya Sağlık Örgütü corona virüs son durum haritası!

Türkiye'deki corona virüs vaka ve ölü sayıları Sağlık Bakanı tarafından saat 19:00'da Twitter'dan bildiriliyor. Son açıklamaya göre 30 Mart Pazartesi hünü 11.535 test yapıldı. Bu testlerden çıkan vaka sayısı 1.610 olurken bir günde en çok ölüm de dün yaşandı. Dün 37 hasta vefat ederken ülkemizde corona virüs yüzünden hayatını kaybedenlerin sayısı 168 oldu. Toplam entübe sayısı 523 olarak ifade edilirken, bugüne kadar 162 hasta iyileşerek taburcu oldu. Türkiye'de corona vakaları ve ölümler hangi ilde? Sabah saatlerinde gelen haberine göre ABD ve İtalya'dan sonra İspanya'da da vaka sayısı Çin'i geride bıraktı!

CORONA VİRÜS ÜLKE ÜLKE ÖLÜM VE VAKA SAYILARI!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından açıklanan son verilere göre corona virüs yüzünden İtalya'da hayatını kaybedenlerin sayısı 11.594 oldu. İşte ülke ülke corona virüs vaka ve ölü sayıları…

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Son dakika: Türkiye’de corona virüs vaka ve ölü sayısı kaç oldu? Dünya Sağlık Örgütü corona virüs son durum haritası!
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