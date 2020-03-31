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Haberler Yaşam Haberleri Taksiler çalışıyor mu, taksilerde tek çift uygulaması nedir? Ticari taksiler yasaklandı mı?

, uygulaması nedir? ?

Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamı gereğince uygulaması başladı. İçişleri Bakanlığı’nın aldığı karar neticesinde taksilerin trafiğe çıkışının kısıtlanmasıyla birlikte on binlerce vatandaş ‘’ , ?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Üç büyük ilimiz İstanbul, Ankara ve İzmir’de ticari taksilerin trafiğe çıkışlarında kısıtlama getirildi. Türkiye’nin 81 iline gönderilen genelde kapsamında taksilerle ilgili tek çift uygulaması ise merak konusu oldu. Taksilerle ilgili alınan kararda amaç virüsün yayılmasını engellenmenin en etkili yolunun ise sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak, sosyal izolasyonun sağlanması olduğu vurgulandı. Peki taksiler çalışıyor mu, ticari taksiler yasaklandı mı? Taksilerde tek çift uygulaması nedir?

Giriş Tarihi: 31.3.2020 09:06 Güncelleme Tarihi: 31.3.2020 09:07 ABONE OL
Taksiler çalışıyor mu, taksilerde tek çift uygulaması nedir? Ticari taksiler yasaklandı mı?

İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine gönderdiği genelde kapsamında en çok merak edilen soruların başında , ? Geliyor. Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında bir dizi önlem alınmaya çalışıyor. Son olarak üç büyük ilimiz İstanbul, Ankara, İzmir'de ticari taksilerin trafiğe çıkışları ile ilgili düzenleme başlatıldı. Hava yolu ve benzeri temasların azaltılması ve fiziksel temasın en aza indirilmesinin amaçlandığı düzenleme uygulamaya konulmuş oldu. Peki uygulaması nedir? Taksiler çalışıyor mu, ticari taksiler yasaklandı mı?

TAKSİLER ÇALIŞIYOR MU, TİCARİ TAKSİLER YASAKLANDI MI? TAKSİLERDE TEK ÇİFT UYGULAMASI NEDİR?

Ülkemizde görülen koronavirüsü tedbirleri kapsamındaki yeni kararla birlikte taksiler çalışıyor mu, ticari taksiler yasaklandı mı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. İşte yeni düzenlenmesi ve taksilerde tek çif uygulamasına dair merak edilenler…

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Taksiler çalışıyor mu, taksilerde tek çift uygulaması nedir? Ticari taksiler yasaklandı mı?
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