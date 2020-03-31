Zümra isminin anlamı nedir? Zümra ne demek?

Bebeklerine hem güzel hem de anlamlı isim arayışında olan anne ve baba adayları birçok isim arasından zor bir tercih yapmaktadır. Binlerce kız ve erkek bebek ismi arasından hem güzel hem de anlamlı olanı seçmek bazen kararsızlıklara neden olmaktadır. Genellikle bebeklerine koyulacak isimler için Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmemesini önemseyen anne ve baba adayları derin bir araştırma yapmaktadır.

ZÜMRA İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kız bebeklerine verilen isimler arasında yer alan Zümra Arapça kökenli bir isimdir. Güzel, ahlaklı, iyi, yürekli anlamına gelen Zümra ismi birçok anne ve babanın tercihleri arasındadır.

ZÜMRA NE DEMEK?

Arapça kökenli bir isim olan Zümra, güzel, ahlaklı iyi ve yürekli anlamına gelmektedir. İsimler insanların en karakteristik özelliklerinden biri olduğu için anne ve babalar en güzeli ve en anlamlısını tercih ederler. Klasikleşmiş isimler yerine farklı bir isim tercih için Zümra ismi kullanılmaktadır.

ZÜMRA İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇER Mİ?

Birçok anne ve baba bebeklerine isim koyarken Kur'an-ı Kerim'de geçip geçmediğine de bakarlar. İsmin anlamının güzel olması dışında Kur'an-ı Kerim'de da yer alması da anne ve babaların isim araştırırken dikkat ettikleri detaylar arasındadır. Peki Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçer mi? Zümra ismi Kur'an-ı Kerim'de geçen bir isim değildir. Dinen Zümra isminin bebeğe verilmesi caizdir.