A101 çalışma saatleri 2020: A101 kaçta açılıyor ve kapanıyor? A101 açılış ve kapanış saati

İçişleri Bakanlığı "Koronavirüs Tedbirleri" kapsamında 81 il valiliğine genelge gönderdi. Valiliklere gönderilen genelge ile il, ilçe ve beldelerdeki mahalle/semt pazar yerlerinde uyulması gereken kurallar yeniden düzenlendi. Değişiklik yapılan alanlardan bir tanesi de market çalışma saatleri oluyor. Türkiye Perakendeciler Federasyonu, salgın nedeniyle tüm yerel marketlerin açılış ve kapanış saatlerini değiştirdi. En çok ziyaret edilen market zincirlerinden bir tanesi olan A101 çalışma saatleri de araştırılıyor. Buna göre; A101 açılış ve kapanış saati ne? A101 öğle arası saatleri!

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ BELLİ OLDU!

Ülkemizin 81 ilinde faaliyet gösteren A101 market çalışma saatleri değişti. Türkiye Perakendeciler Federasyonu, corona virüs salgını nedeniyle tüm yerel marketlerin çalışma saatlerini değiştirdiğini duyurdu. Buna göre; A101 kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

A101 ÇALIŞMA SAATLERİ! A101 KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

A101 açılış saati: 10:00

A101 kapanış saat: 20:00

ŞOK saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 2020 ŞOK market çalışma saatleri