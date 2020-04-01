‘Altın Kızlar’ iş başında

Aydın'da, memur anne ve babanın çocukları olarak dünyaya gözlerini açan Niran, Nihal ve Aylin kardeşler, hep çalışkanlıkları ve insanlara yaklaşımlarıyla dikkati çekti. Her mesleğin kendine göre güzellikleri ve zorlukları olduğunu bilen kardeşler, doktor olmaya karar verdi. Belirli zaman aralıklarıyla kazandıkları tıp fakültesini başarıyla bitiren üç kız kardeş, babalarının pazarlarda yumurta satarak eğitim hayatlarına katkıda bulunmasını hiçbir zaman unutmadı. Ebeveynlerinin "Ne olursanız olun, önce iyi insan olun" sözünü akıllarından hiç çıkarmayan doktor kardeşler, iyi bir hekim olarak şifa dağıtmanın yanı sıra ihtiyaç sahiplerine de el uzatmak için çaba gösteriyor. Telefonları 24 saat hastalarına ve ihtiyaç sahiplerine açık olan kardeşler, dar gelirlilerin halini hatırını sormanın yanı sıra maddi yardımda bulunuyor. İhtiyaç sahipleri için düzenlenen organizasyonlara mümkün olduğunca katılmaya çalışan doktor kardeşler, kadın tıp doktoru ve diş hekimlerince kurulan, üyesi oldukları Kadın Hekimler Eğitim ve Destek Vakfı çalışmalarında yer alıyor. Hastalara ve çevrelerindeki yaklaşımlarıyla "altın kızlar" olarak adlandırılan doktor kardeşler, ömürleri yettiğince iyiliğin peşinde koşmayı amaçlıyor.Kardeşlerden Ödemiş İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 23 yıllık doktor 47 yaşındaki Niran Çakır Coşar, çocukluğundan beri çok istediği hekimlik mesleğini yapıyor olmanın gururunu yaşadığını söyledi. Kiraz İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 45 yaşındaki Nihal Çolak ise herkesin kendilerine gıptayla baktığını, "Nasıl başardınız?" diye sorduğunu ifade etti. Çolak, "Bir aileden iki kişinin doktor olması normal ama üç kardeşin de doktor olduğunu öğrendiklerinde şaşkınlık yaşayanlar oluyor" dedi. Denizli Devlet Hastanesi'nde çalışan 40 yaşındaki Aylin Çakır Güven de ailelerinde bir eğitimcinin bulunmasının kendilerine çok büyük avantaj sağladığını vurguladı. Güven, şöyle konuştu: "Annem, eğitime aşkını bizimle beraber çevremizdekilere de aşıladı. Ayaklarımızın üzerinde durmamızı istedi."

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