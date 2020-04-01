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ile güvercin sanat eserinde buluştu

Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Anka Kuşu ile güvercin sanat eserinde buluştu
Muğla'nın Datça ilçesinde heykeltıraş Elbruz Denge (51), 2.5 tonluk mermer güneş saati eserinde, küllerinden doğan Anka Kuşu ile barış güvercinini buluşturdu. Datça'da, bugüne kadar Knidos Aslanı'ndan, Fok bademe kadar birçok esere imza atan Denge, bu kez eski çağlardaki insanların, güneşin ufuk üstündeki hareketinden yola çıkarak yaptıkları güneş saatinin benzerini yapmak için kollarını sıvadı. Denge, "Bu eserde barışın yok olup, ortadan kaybolması ve sonra her şeye inat yeniden ortaya çıkışını, küllerinden doğan Anka kuşu ile anlatmak istedim" dedi.
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Anka Kuşu ile güvercin sanat eserinde buluştu
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