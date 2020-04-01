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ve 'da umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi

Umre dönüşü yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ve 'da karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi.

AA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 10:54 ABONE OL

Umre dönüşü 15 Mart'ta Ankara'daki Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Gölbaşı Yerleşkesinde misafir edilen 23 vatandaşın 14 günlük karantina süreci tamamlandı.

Otobüslerle kaldıkları yurttan memleketleri Bolu'ya getirilen vatandaşlar, otogardaki Bolu İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince tekrar sağlık kontrolünden geçirilerek evlerine gönderildi.

Aynı tarihte Isparta'da bulunan KYK yurtlarında karantina altına alınan ve süreçlerini sağlıklıklı şekilde tamamlayan 6 kişi daha yine memleketleri Bolu'ya getirildi. Bu kişilere de aynı işlemler uygulanarak evlerine gönderildi.

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Ankara ve Isparta'da umre dönüşü karantina süreci tamamlanan 29 kişi evlerine gönderildi
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