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'da yapanlara suçüstü: 4 gözaltı

’ın Didim ilçesinde, polis ekiplerince yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alındı. Operasyonda bölgede kaçak kazı yapan H.Y., İ.K., A.İ. ve H.D. olay yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde 2 adet kazma, 1 buçuk metre uzunluğunda demir çubuk, 1 adet demir keski ve 2 adet kürek ele geçirdi.

DHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 20:16 ABONE OL
Aydın'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, alınan ihbar üzerine harekete geçerek Fevzi Paşa Mahallesi'ndeki makilik alana operasyon düzenledi.

Operasyonda bölgede kaçak kazı yapan H.Y., İ.K., A.İ. ve H.D. olay yerinde suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olay yerinde 2 adet kazma, 1 buçuk metre uzunluğunda demir çubuk, 1 adet demir keski ve 2 adet kürek ele geçirdi.

Emniyette işlemleri süren H.Y., İ.K., A.İ. ve H.D.'ye '2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa muhalefet' suçundan işlem yapıldığı öğrenildi.

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Aydın'da kaçak kazı yapanlara suçüstü: 4 gözaltı
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