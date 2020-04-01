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, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2020 çalışma saatleri

Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışma saatleri değişti. tarafından gönderilen tavsiye kararında hem çalışma saatleri kısaltıldı hem de insanlarla yakın temas azaltılmış oldu. Öte yandan vatandaşlar çek, senet, hesap açma ve kapama işlemleri için banka (mesai) çalışma saatlerinde kolaylıkla işlerini halletmiş olacak. Gün içinde bankada işleri olan vatandaşlar ‘’ , kaçta kapanıyor?’’ sorusuna yanıt aramaya başladı. Türkiye Bankalar Birliği tüm bankaların mesai saatlerine yönelik yaptığı değişiklik sonrasında Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi Bankası çalışma ve mesai saatleri merak edilmeye başlandı. Peki bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:08 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:11 ABONE OL
Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri

çalışma saatlerinde değişikliğe gitti. Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında alının önlemlere banka mesai çalışma saatleri eklenmiş oldu. Sabah saatlerinden itibaren bankanın önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar '' , kaçta kapanıyor?'' sorusuna yanı aramaya başladı. Hafta içi çek, senet, hesap açma ve kapama gibi işlemlerini yapmak isteyen vatandaşlar içerisinde işlerini halletmiş olacak. Bankalar, coronavirüs salgınının yayılmasını önlemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla mesai saatleri için değişikliğe gittiler. Peki bugün bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? İşte Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Türkiye İş Bankası, Denizbank, Akbank, Yapı Kredi banka çalışma ve mesai saatleri

BANKALAR SAAT KAÇTA AÇILIYOR SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında banka çalışma saatleri değişmiş oldu. Bankada işleri olan vatandaşlar ' bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?' sorusuna yanıt arıyor.İşte tüm detaylar…

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Bankalar saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor ve kaça kadar açık? 2020 Banka çalışma saatleri
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