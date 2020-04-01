BİM, A101, Migros, ŞOK çalışma saatleri 2020: Marketler saat kaçta kaçılıyor, kaçta kapanıyor?

Marketlerin açılış ve kapanış saati hakkında sosyal medyada farklı bilgiler olsa da bu bilgilerin büyük çoğunluğu oldukça karışık ve gerçek değil. Tüm dünya üzerinde 200 ülkede ölümlere neden olan corona virüs, yaşam formlarını değiştirmeye devam ediyor. Marketler gibi kapalı alanlardaki insan sayısını azaltmak için marketlerin çalışma saatleri de değişti. Özel olarak hazırladığımız içeriğimizde BİM, A101 çalışma saatleri hakkında en detaylı bilgileri bulabilirsiniz. Corona virüs önlemleri kapsamında marketlerin açılış kapanış saatleri değişti. Peki Migros, ŞOK, A101 ve BİM gibi marketler kaça kadar açık?

BİM, A101, ŞOK MARKETLERİ KAÇTA AÇILIYOR KAÇTA KAPANIYOR? CORONA ÖNLEMİ...

Marketlerin açılıp kapanış saatleri hakkında açıklama yayınlayan Türkiye Perakendeciler Federasyonu; ülkemizin 81 işinde faaliyet gösteren tüm yerel marketlerin kaçta açılıp kaçta kapanacağıyla ilgili bilgilendirme paylaştı. Tüm yerel marketler 10:00'da açılıp 20:00'de kapanacak!

Bu bilgilere göre BİM marketleri; saat 10:00'da açılıp 20:00'de kapanıyor. A101 marketleri, ŞOK marketleri, tüm Migros marketleri, tüm FİLE marketleri saat 10:00'da açılacak ve 20:00'de kapanacak.

Corona virüs tehlikesinden korunmak için mutlaka geniş çaplı tedbirler almak gerekmekte. Öyle ki marketlere gitme durumumuz söz konusu olursa maske ve eldiven tedbirlerini almalıyız. Corona virüs testi pozitif çıkan şarkıcı Levent Dörder'in yalnızca markete gidip geldiği ve poşetleri içeri taşıdığını açıklamasından sonra marketlerde daha da dikkatli olunması gerektiği hakkında açıklamalar peş peşe geldi.

MARKETLERDE CORONA VİRÜS TEHLİKESİNE DİKKAT! PROF. DR. CEYHAN UYARDI!

Sabah.com.tr'ye özel açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan; marketlerde asla başka insanlarla elle temasa geçilmemesi gerektiğini ifade ederken marketten eve geldikten sonra poşetlerin dışarıda bırakılıp silinmesi, poşetlerin içini boşalttıktan sonra çöpe atılması gerektiğini belirtiyor. Marketlerde birinin öksürmesi, hapşırması sizin de yakınlarında olmanız risk altında olmanızı sağlar, bu nedenle marketlerde de sosyal mesafeye dikkat edilmelidir.