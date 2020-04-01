BİM 3 Nisan aktüel ürünler kataloğunda DEV FIRSAT! BİM aktüel ürünler kataloğunda büyük Cuma indirimlerini kaçırmayın!

Yeni haftaya ilişkin BİM aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. Cuma günü raflarda yerini alacak olan katalog ürünler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İnternet üzerinden güncel olarak "BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var?" sorusunun yanıtına ulaşmak isteyenler araştırmalarına hız kazandırdı. 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta; teknolojik ve elektronik aletlerdeki ürünler tüm dikkatleri çekiyor. 2 yıl garantili Polosmart Kulaküstü Kablosuz Kulaklık 49,90 TL, Granit Efektli Kek Kalıbı Çeşitleri 18,90 TL, Ekose Masa Örtüsü 12,90 TL, Dijitsu Uydu Alıcılı Led TV 749 TL olmak üzere birçok alanda alternatif pek çok ürün yer alıyor.

3 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞUNDA NELER VAR?

En çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM aktüel ürünler kataloğu tam liste halinde yayınlandı. 3 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğuna haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.