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Böyle vicdansızlık görülmedi! Önce çarptı sonra baktı ve kaçtı...

Bodrum'da köpeği ezip geçen otomobil sürücüsünün ezdiği köpeğe bakıp yoluna devam etmesi 'bu kadarına da pes' dedirtti. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüler ise kan dondurdu.

İHA Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 17:39 ABONE OL
Böyle vicdansızlık görülmedi! Önce çarptı sonra baktı ve kaçtı...

Olay, Pazartesi günü akşam saatlerinde Türkbükü Mahallesi'nde yaşandı. Sahil kenarında seyreden bir otomobil, "Shakespeare" isimli köpeğe aracın altına alarak ezdi. Köpeğin ezdikten sonra duran araç köpeğin yaralandığını gördüğü halde hızlı bir şekilde olay yerinden uzaklaştı. Acılar içinde kıvranan köpeğe dönüp baktıktan sonra kaçan sürücünün tavrı bu kadarına da pes dedirtti. Veterinere götürülen "Shakespeare" isimli köpeğin bir süre sonra yaşamını yitirdiği öğrenildi.

HAYVANSEVERLERDEN TEPKİ

Sosyal medya "Türkbükü patileri" gurubu üyeleri ise olaya tepki gösteri. Hayvanseverler tarafından büyük tepki toplayan ve olayın peşini bırakmayan vatandaşlar aracın plakasını alarak Jandarma ekiplerine bildirdi. Hayvan severler köpeğe çarpan şahıs hakkında suç duyurusunda bulundu. Jandarma ekipleri köpeğe çarpan şahısları gözaltına alarak savcılığa sevk ettiği öğrenildi.

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Böyle vicdansızlık görülmedi! Önce çarptı sonra baktı ve kaçtı...
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