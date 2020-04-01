Cemil Taşcıoğlu kimdir? Corona virüsünden vefat eden Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu nereli, kaç yaşında?

Tüm dünyayla birlikte ülkemizde de etkili olan corona virüs enfeksiyonu ile ilgili son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bir hastasını muayene ettiği esnadan koronavirüs (kovid-19) kaparak enfekte olan İstanbul Üniversitesi (İÜ) Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye bilim dalı Profesörü Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu 15 günlük yaşam mücadelesi sonucunda vefat etti. Bu üzücü gelişme sonrasında vatandaşlarımız Taşcıoğlu'na ilişkin detayları merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde Cemil Taşcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Şekline sorularla araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, Cemil Taşcıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? İşte tüm bilgiler…

CEMİL TAŞCIOĞLU KİMDİR?



İstanbul Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Genel Dahiliye Bilim Dalı'nda Profesörü Doktor ünvanına sahip olan Cemil Taşcıoğlu, İstanbul Tıp Fakültesi'nde Lisans öğrencilerine Semiyoloji, Dikey Koridor 2, Medical Skills Laboratory 2 adlı dersler vermiştir. Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun bilimsel alanda yayınlanan pek çok dergide makaleleri yer almaktadır. Cemil Taşçıoğlu'nun kaç yaşında olduğu ve nereli olduğuyla ilgili bilgi bulunmuyor.

Öte yandan Prof.Dr. Cemil Taşcıoğlu`nun "İç Hastalıkları Vaka Derlemeleri", "Klinisyenin İç Hastalıkları Rehberi – Pratik Yaşam" isimlerinde eserleri olduğu da bilinmektedir.