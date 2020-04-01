Eczane çalışma saatleri 2020: Kırıkkale, Ankara ve İzmir’de eczane çalışma saatleri değişti!

Corona virüsü önlemleri kapsamında ülkemizde 3 ilde eczane çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Ülkemizde eczacıların artan iş yükü nedeniyle, çalışma saatlerinde esnekliğe gidildiği belirtildi. Peki, Kırıkkale, Ankara ve İzmir'de eczane saatleri kaç oldu? İşte yapılan o açıklamalar;
Ankara ve Kırıkkale'de eczaneler bugün itibariyle koronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dâhil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.
İzmir'de de önlemler kapsamında ecanelerin saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet vermesi kararlaştırılmıştı.
Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.