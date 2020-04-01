Eczane çalışma saatleri 2020: Kırıkkale, Ankara ve İzmir’de eczane çalışma saatleri değişti!

Corona virüsü önlemleri kapsamında ülkemizde 3 ilde eczane çalışma saatlerinde değişikliğe gidildi. Ülkemizde eczacıların artan iş yükü nedeniyle, çalışma saatlerinde esnekliğe gidildiği belirtildi. Peki, Kırıkkale, Ankara ve İzmir'de eczane saatleri kaç oldu? İşte yapılan o açıklamalar;

ANKARA VE KIRIKKALE ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ

Ankara ve Kırıkkale'de eczaneler bugün itibariyle koronavirüs salgını geçene kadar cumartesi günleri de dâhil 10.00-18.00 saatleri arasında hizmet verecek.

İZMİR ECZANE ÇALIŞMA SAATLERİ 2020

İzmir'de de önlemler kapsamında ecanelerin saat 10.00 ile 18.00 arasında hizmet vermesi kararlaştırılmıştı.

ECZANELER RESMİ TATİL GÜNLERİ ÇALIŞIYOR MU, AÇIK MI?

Eczaneler, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı gibi dini bayramlarda ve ayrıca 1 Ocak, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 23 Nisan, 29 Ekim, 30 Ağustos, 15 Temmuz gibi resmi tatil günlerinde de hizmet vermemektedir. Arefe günü eczaneler yarım gün olarak açıktır.