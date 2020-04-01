En güzel ve komik 1 Nisan Şakaları 2020! Eğlenceli 1 Nisan Şakaları nasıl yapılır?

Her yıl neredeyse tüm dünyada insanların birbirlerine yaptığı ufak ancak etkili şakalarla eğlendiği 1 Nisan'a özel bu yıl yapılabilecek bazı şakaları sizler için hazırladık. Farklı kültür ve inançlara sahip olunsa da bu gün adeta bir gelenek haline gelmiştir. Özellikle de ülkemizde şimdilerdeki salgın nedeniyle çoğu kişi evinde vakit geçirmeye devam ederken yapılabilecek bazı şakalarla gününüzü birbirinden eğlenceli bir anıya dönüştürebilmeniz mümkün. Peki, en güzel 1 Nisan şakaları nelerdir, nasıl yapılır? İşte sizlere verebileceğimiz bazı öneriler ve konu ile ilgili tüm detaylar…

1 NİSAN ŞAKALARI İLE GÜNÜNÜZE NEŞE KATIN!

1 Nisan şakaları için en önemli adım bugünün tarihini fark etmemiş kişiler üzerinde uygulamaktır. Ancak şakanın dozunu kaçırmayarak bu günün güzel bir anı olarak kalmasını sağlamak da oldukça önemlidir. Sizler için hazırladığımız haberin devamından en güzel ve komik 1 Nisan şakaları içeriğimize ulaşabilirsiniz…

EN KOMİK 1 NİSAN ŞAKALARI 2020

Sandalyenin minderleriyle aynı renk giyinip, üzerinize oturan arkadaşınızın yüreğini hoplatabilirsiniz.

Sevdiği bir ünlü, eski bir arkadaş ya da bir çizgi film karakterinin ismini, yakınınızın telefonuna kendi numaranızla kaydedebilirsiniz. Böylece 1 Nisan günü sabah erken saatlerde onu arayıp ya da mesaj atıp aklını karıştırabilirsiniz.

Diğerleri için bir sonraki sayfaya geçebilirsiniz...