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yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler gıda yardımı başvurusunu yapabilir?

koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 65 yaş üstü ve maddi durumu iyi olmayanlara yardımı yapılacağını duyurdu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından açıklanan gıda yardım paketinde 50 bin kişiye 6 hafta boyunca yapılacak. Sosyal ve yardımlaşma dayanışma vakıflarınca belirlenen vatandaşlara yapılacak olan gıda erzak yardım paketi başvuruları merak ediliyor. Yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlar ‘’ Gıda yardım başvurusu nasıl yapılır?’’ sorusuna yanıt arıyor. Peki nasıl yapılır, kimler başvuru yapabilir?

Giriş Tarihi: 1.4.2020 09:11 Güncelleme Tarihi: 1.4.2020 09:12 ABONE OL
Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler gıda yardımı başvurusunu yapabilir?

yardımı başvurusu nasıl yapılır? Ülkemizde görülen koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı bulunan vatandaşlara gıda yardımı yapılacak. Gıda erzak yardım paketinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırıyor. Erzak yardımı alabilmek için en büyük şart, belli bir gelirin altında gelir sahibi olabilmektir. Öte yandan, belediyelerden onaylı belge olması gerekiyor. Bu belgeyi alan aileleri, ilgili belediye ekipleri incelemeye geliyor. Bu ekipler onay verdikleri taktirde aile erzak yardımı alabiliyor. Peki nasıl yapılır, kimler başvuruda bulanabilir?

GIDA YARDIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

, koronavirüs tedbirleri kapsamında İstanbul'da 50 bin kişiye 6 hafta boyunca gıda yardımı yapılacağını açıkladı. İşte gıda yardım başvurusu hakkında merak edilen tüm detaylar

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Gıda yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kimler gıda yardımı başvurusunu yapabilir?
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