Güzellik salonu, kuaförler ve berberler ne zaman açılacak? Berberler ve kuaförler bu ay açılır mı?

Yeni tip corona virüsü tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin çalışma faaliyetleri geçici bir süreliğine durduruldu. Bakanlık, fiziksel temasın çok fazla olduğu bu yerlerin geçici bir süreliğine kapatıldığını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı. Bu noktada, berberlerin, kuaförlerin ve güzellik salonlarının ne zaman açılacağı, kısıtlamanın hangi tarihte kaldırılacağı oldukça merak edilmeye başlandı. Peki, 2020 kuaförler, güzellik salonları ve berberler ne zaman, bu ay açılacak mı? İşte, bazı bilgiler...

2020 GÜZELLİK SALONLARI, BERBERLER VE KUAFÖRLER NE ZAMAN AÇILACAK?

Güzellik salonları, kuaförler ve berberlerin ne zaman açılacağı henüz bilinmiyor. Uygulamanın kaldırıldığına yönelik genelge yayımlandığı taktirde haberimizden ulaşabilirsiniz.

NE OLMUŞTU?

İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "corona virüs tedbirleri" konulu ek bir genelge daha gönderdi.

Genelge ile corona virüs tedbirleri kapsamında; berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici süreliğine durdurulacak.

Bakanlık söz konusu tedbirlere ilişkin vali/kaymakamlar tarafından il/ilçe belediyeleri ile işbirliği içinde ilgi kanun hükümleri çerçevesinde gerekli gerekli tedbirlerin ivedilikle planlanması/uygulanması ve kolluk birimleri tarafından konun takip edilerek uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesini istedi.