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Hasankeyf turizmde yeni bir sayfa açıyor

NECDET ÇAKIR Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Hasankeyf turizmde yeni bir sayfa açıyor
ILISU Baraj Gölüyle bir devrin kapandığı Batman'ın tarihi ilçesi Hasankeyf'te artık yeni dönem başladı. Su seviyesinin günden güne yükseldiği ilçede önceden boşaltılan evlerin büyük bölümü baraj sularına gömülürken ilçe sınırları içerisinde oluşan göl havzasının oluşturduğu manzara ise turizm açısından umut vaat ediyor. Eski yerleşim yerinden 1.5 kilometre uzaklıkta inşa edilen konutlara yerleşen Hasankeyfliler, yaşamlarına kaldıkları yerden devam ediyor. Eski Hasankeyf bir ay içerisinde tamamen baraj sularına gömülecek.
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Hasankeyf turizmde yeni bir sayfa açıyor
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