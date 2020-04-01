İnsanlar eve girdi keçiler ilçeye indi

HAKKARİ NAMAZ VAKİTLERİ

ERZİNCAN Kemaliye ilçesinde koronavirüs salgını ile insanların evlerine çekilmesiyle birlikte dağ keçileri ilçe yakınlarına kadar indi. Keçileri rehber ve fotoğrafçı Şevket Gültekin görüntüledi. Hakkari'de de kent merkezine 7 kilometre uzaklıkta bulunan 3 bin 480 rakımlı Sümbül Dağı eteklerinde bir grup dağ keçisi görüntülendi. Vatandaşlar ve doğaseverler ilgiyle izledikleri dağ keçilerini cep telefonları kamerası ve fotoğraf makineleri ile görüntüledi. Dağ keçilerinin aşağılara inmesinin nedeninin koronavirüs tedbirleri nedeniyle kaçak avlananların sayısının azalması olduğu düşünülüyor.