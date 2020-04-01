‘İstanbullulara trol diyemezsiniz’

Koronavirüs salgınının önlenmesi için vatandaşın sokağa çıkmamasını fırsata çeviren İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), toplu ulaşım sefer saatlerini azalttı ve 30 hattı da iptal etti. Vatandaş da gelen tek tük otobüse, yayınlanan genelgenin aksine binmek zorunda bırakıldı. İstanbullular, İBB'ye en çok toplu ulaşımdan dert yanmasına rağmen metro vagonlarını 8'den 4'e düşüren ve otobüs sayısını azaltan İBB yönetimine, seferlerin artırılması talebinde bulundu. Ancak İBB yönetimi vatandaşın talebini değerlendirmek yerine toplu taşıma araçlarını kullanarak işlerine gitmeye çalışan İstanbullulara 'trol' diyerek suçlamada bulundu. CHP yönetiminin skandal açıklamaları sonrasında İBB'ye olan tepkiler dinmezken sert bir tepki de Esenler Belediye Başkanı ve İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu'dan geldi.Göksu, "İstanbul altyapısını bitirmiş özellikle toplu ulaşımda çok ciddi mesafeler kat etmiş bir kenttir. Bundan sonra yapılacak iş bunu doğru yönetmektir. Siz bu kenti doğru yönetmeyip, İstanbullulara 'trol' diyerek, sabah ekmeğinin peşinde koşmak için otobüse binenlere trol diyerek İstanbullulara kötülük yapamazsınız. İstanbul'da İETT garajlarındaki araç çıkış sayısını yüzde 30-40 düşüreceksiniz metrodaki vagon sayısını 8'den 4'e düşüreceksiniz sonra İstanbulluları suçlayacaksınız. Yapmayın! İstanbullulara kötülük etmeyin bu tip dönemlerde, bu tip süreçlerde maliyet hesapları yapılmaz. Bu tip süreçlerde insanın, vatandaşın sağlığı düşünülür. İstanbullulara kötülük etmeyin. Hemen araç sayılarını, sefer sayılarını yeniden düzenleyin ve İstanbulluların sağlık ve huzuruyla oynamayın" dedi.