Jandarma, koronavirüs karantinasındaki köylüye saman götürdü

Jandarma'dan 'helal olsun' dedirten hareket! Geçtiğimiz günlerde Erzurum'da bir köylünün tarlasını süren jandarma, bu sefer Sivas'ta hayvanının samanı biten vatandaşa traktörle saman götürdü.

SAMAN BİTİNCE JANDARMADAN TALEP ETTİ

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina kararı verilen köyde hayvanlarının samanı biten vatandaşın talebi, jandarma ekiplerince yerine getirildi.

Dilekli köyünde yaşayan Emrah Basmakçı, "Vefa Sosyal Hattı"nı arayarak hayvanlarının samanının bittiğini söyledi.,

GÖREVLİ ASKER ALIP GETİRDİ

Koyulhisar Kaymakamı Çağlar Partal'ın talimatıyla satın alınan samanlar, İlçe Jandarma Komutanlığında görevli asker Mahmut Gökçe tarafından traktörle Basmakçı'nın ahırına götürüldü.

Partal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Vefa Sosyal Destek Grubunun, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların yiyecek, temizlik, ilaç gibi tüm ihtiyaçlarını gidermek için, kırsal kesim başta olmak üzere sorumluluk alanında yoğun çaba gösterdiğini ifade etti.

Bu çerçevede ihbar hattına gelen talepleri değerlendirdiklerini belirten Partal, devletin her koşulda ve her zaman vatandaşın yanında olduğunu kaydetti.