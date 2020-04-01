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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK Yaşam
Giriş Tarihi: 1.4.2020 ABONE OL
Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
İstanbul'da 3 ayrı ilçede 17 ayrı hırsızlık olayına karışan 2'si kadın 4 hırsız yakalandı. Hırsızların, "Hayallerimiz. çocuklarımız, yaşamımız Bakırköy, çıkınca devam" sözleri şaşkına çevirdi. Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da araçlardan plaka, jeneratör kablosu gibi malzemelerin çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler Sultangazi'de bir aracın yanına yaklaştıkları sırada gözaltına alındı. Şüpheli Turgay E., Şafak E., Ülkü E. ile Kiraz Ş. mahkemece tutuklandı. Kiraz Ş. ve Ülkü E.'nin ifadelerinde "Hayallerimiz çocuklarımız, yaşamımız Bakırköy, çıkınca devam" demesi polisleri bile şaşırttı.
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Kablo hırsızları suçüstü yakalandı
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