Kablo hırsızları suçüstü yakalandı

stanbul'da

3 ayrı ilçede 17 ayrı hırsızlık olayına karışan 2'si kadın 4 hırsız yakalandı. Hırsızların, "Hayallerimiz. çocuklarımız, yaşamımız Bakırköy, çıkınca devam" sözleri şaşkına çevirdi. Gaziosmanpaşa ve Eyüpsultan'da araçlardan plaka, jeneratör kablosu gibi malzemelerin çalınmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera görüntülerinden tespit ettikleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheliler Sultangazi'de bir aracın yanına yaklaştıkları sırada gözaltına alındı. Şüpheli Turgay E., Şafak E., Ülkü E. ile Kiraz Ş. mahkemece tutuklandı. Kiraz Ş. ve Ülkü E.'nin ifadelerinde "Hayallerimiz çocuklarımız, yaşamımız Bakırköy, çıkınca devam" demesi polisleri bile şaşırttı.