Karantina uygulaması hangi illerde var? Hangi iller, köyler, beldeler, mahalleler karantinada?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen corona virüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı bazı belde, köy ve mezralar karantina altına alınıyor. Salgın ile ilgili olarak ülkemizdeki her türlü gelişme vatandaşlar tarafından takip edilirken bu konuda "Hangi iller, köyler ve beldeler karantinada?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada şu anda 21 ilde ve 50 belde, köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirilmişti. Giriş ve çıkışların durdurulduğu, vatandaşlara gıda yardımı yapılan belde, köy, mezra ve mahallenin yer aldığı şehirler ve konuya dair yaşanan tüm gelişmeler vatandaşlara aktarılmaya devam ediyor. Peki, Hangi illerde karantina uygulaması var? İşte karantina altına alınan köyler, beldeler ve mezralar…

HANGİ İLLER KARANTİNADA? "21 şehirdeki 50 belde, köy ve mahalle…"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü salgını nedeniyle 21 şehirdeki 50 belde, köy ve mahalleni karantina altına alındığını duyurdu. Giriş ve çıkışların durdurulduğu, vatandaşlara gıda yardımı yapılan belde, köy, mezra ve mahallenin yer aldığı şehirler şöyle;