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uygulaması hangi illerde var? Hangi iller, köyler, beldeler, mahalleler karantinada?

Ülkemizdeki corona virüsü salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında bazı yerleşim yerlerinde uygulaması sürerken vatandaşlar "Hangi iller, köyler ve beldeler karantinada?" sorusunun cevabını arıyor. İçişleri Bakanı Soylu yaptığı son açıklamada şu anda 21 ilde ve 50 belde, köy ve mezranın karantinaya alındığını duyururken ülkemizde koronavirüs salgını nedeniyle tedbirler alınmaya devam ediyor. Aynı zamanda karantinadaki bölgelerde yaşayan vatandaşların sağlık ekipleri tarafından düzenli olarak ateşlerinin ölçüldüğü ve şüpheli durum tespit edilen kişilerin hastanelere gönderildiği biliniyor. Peki, Hangi iller karantinada? İşte ülkemizde karantina altına alınan köyler, mezra ve beldeler…

Giriş Tarihi: 1.4.2020 12:46 ABONE OL
Karantina uygulaması hangi illerde var? Hangi iller, köyler, beldeler, mahalleler karantinada?

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de görülen corona virüsü salgını nedeniyle tedbir amaçlı bazı belde, köy ve mezralar altına alınıyor. Salgın ile ilgili olarak ülkemizdeki her türlü gelişme vatandaşlar tarafından takip edilirken bu konuda "Hangi iller, köyler ve beldeler karantinada?" sorusu yanıt aramaya devam ediyor. Son olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamada şu anda 21 ilde ve 50 belde, köy ve mezranın karantinaya alındığı bildirilmişti. Giriş ve çıkışların durdurulduğu, vatandaşlara gıda yardımı yapılan belde, köy, mezra ve mahallenin yer aldığı şehirler ve konuya dair yaşanan tüm gelişmeler vatandaşlara aktarılmaya devam ediyor. Peki, Hangi illerde karantina uygulaması var? İşte karantina altına alınan köyler, beldeler ve mezralar…

HANGİ İLLER KARANTİNADA? "21 şehirdeki 50 belde, köy ve mahalle…"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, corona virüsü salgını nedeniyle 21 şehirdeki 50 belde, köy ve mahalleni karantina altına alındığını duyurdu. Giriş ve çıkışların durdurulduğu, vatandaşlara gıda yardımı yapılan belde, köy, mezra ve mahallenin yer aldığı şehirler şöyle;

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Karantina uygulaması hangi illerde var? Hangi iller, köyler, beldeler, mahalleler karantinada?
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