Kızını döven damadını sokak ortasında öldürdü!

Eşinden dayak yiyen kızı babasını arayınca öfkelenen damat kayınbabasını bıçak ve sopa ile yolda beklemeye başladı. İkili arasında önce sözlü daha sonra bıçaklı kavga yaşandı.

Olay, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde meydana geldi. Zeynep Temel, babasını telefonla arayarak, eşi Ayhan Temel'in kendisini sopayla dövdüğünü söyledi. Bunun üzerine baba Sebahattin Y., aynı mahallede oturan kızının yanına gitmek için evden çıktı. Kayınpederinin evlerine gelmek için yola çıktığını öğrenen Ayhan Temel, evden aldığı bir bıçak ve sopayla sokağa çıkarak kayınbabasını beklemeye başladı. Bir süre sonra sokak ortasında karşılaşan damat ile kayınpeder tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle birlikte Sebahattin Y. ile damadı arasında kavga çıktı.

SOKAK ORTASINDA BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

İkili arasında yaşanan tartışma bir anda arbedeye dönüşünce kayınpeder, damadı Ayhan Temel'in elinde bulunan bıçağı alarak boğazından bıçakladı. Kanlar içinde yere yığılan Temel'in ilk yardımına sokak sakinleri yetişti. Gürültüyü duyarak dışarı çıkan bazı vatandaşlar, Ayhan Temel'in boğazına tampon yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülmek istenen Temel, yolda hayatını kaybetti.

KIZI VE TORUNLARI YARDIM İSTEDİ

Eşinin ardından sokağa çıkan Zeynep Temel de, kavgayı engellemeye çalışırken ellerinden hafif şekilde yaralandı. Zeynep Temel, ambulansla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen polis, Sebahattin Y.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderilen öfkeli baba hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma açıldı. Savcılığın soruşturma sonunda hazırladığı iddianamede yaşanan olay şöyle anlatıldı: Aydın Temel ve Zeynep Temel'in Beyoğlu ilçesinde oturuyorlardı. Evde biranda kavga çıkması üzerine, maktul baba kızı ve oğlunu dövmeye başladı. Anne Zeynep Temel çocuklarını korumak için araya girince Aydın Temel eşini de darp etmeye başladı. Bunun üzerine Zeynep Temel kızı E.T.'ye dedesini arayarak yardım istemesini söyledi. Sebahattin Y. kızı ve torunlarına yardım etmek için yola çıktığı sırada damadı ile karşılaşarak sözlü tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine Ayhan Temel'in elinde bulunan bıçağı alan yaşlı adam damadının boğazını kesti.

KIZA BERAAT, BABAYA 15 YIL HAPİS

Ağır yaralanan Ayhan Temel'in olay yerinde hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan olayda Sebahattin Y. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan, Zeynep Temel'in suça karıştığı iddiasıyla 'Eşi kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada geçtiğimiz günlerde karar çıktı. Yargılama sonucunda Mahkeme Başkanı Davut Varlı ve heyeti, Zeynep Temel hakkında kasten öldürme suçundan kamu davası açılsa da sanığın savunmasının aksine mahkûmiyetine yeterli şüpheden uzak delil elde edilemediğinden beraatına karar verdi. Baba Sebahattin Y. hakkında ise üzerine atılı suçu işlediği ve işleyiş biçimi dolayısıyla müebbet hapis cezası verildi. Olay sırasında haksız tahrik unsurlarının bulunduğu ve mahkemedeki tavırları dikkate alınan sanığa toplamda 15 yıl hapis cezası verildi.



