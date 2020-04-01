Nisan ayında hangi kandil var? Kandil ne zaman? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı takvimi

Üç ayları yaşadığımız şu mübarek günlerde, Regaip ve Miraç kandillerini geride bıraktık. Şaban ayı içerisinde bulunan Berat Kandil'inin ne zaman olacağı ise merak konusu oldu. İslam âlemi için en özel günlerden biri olan Berat Kandili gecesi, anlamından da anlaşılacağı üzere (temize çıkma, aklanma) dualar edilecek, işlenen günahlar için Allah'tan tövbe edilecek. Bu noktada merak edilen hususlardan bir tanesi 'Berat Kandili ne zaman?' sorusu oldu. Diyanet'in yayınladığı dini günler ve kandil tarihleri takvimine göre Berat Kandili tarihi…

BERAT KANDİLİ NE ZAMAN?

Şaban ayı 25 Mart'ta başlayacak ve 7 Nisan'da Berat Kandili ihya edilecek.

Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.

Bu geceyi ibadet ve taatle geçirmenin çok sevabı ve feyzi vardır. Bu konuda Resul-u Ekrem şöyle buyurmuştur:"Şaban ayının on beşinci gecesi olduğu zaman, gecesinde ibadete kalkın. Ve o gecenin gündüzünde (şaban ayının on dördüncü günü) oruç tutunuz. Çünkü o gece güneş batınca Allah Teâlâ o andan fecir oluncaya kadar: 'Benden mağfiret dileyen yok mu, onu mağfiret edeyim. Benden rızık isteyen yok mu, onu rızıklandırayım. (Bir belâ ile) müptelâ olan yok mu, ona kurtuluş vereyim' buyurur." (Ibn Mâce)Ayrıca, Berat gecesi, Kuran-ı Kerimin Levh-i Mahfuzdan dünya semasına toptan indirildigi gecedir. Buna inzal denir. Kadir gecesinde ise Peygambere ilk kez ve parça parça indirilmeye başlanmıştır. Buna da tenzil denir.

Berat Gecesi İslam âlemi için en hayırlı gecelerden biridir. Zira bu gece amel defteri yazılır. Peygamberimiz Hazreti Muhammed, Berat Gecesi'nin önemini şöyle anlatmıştır;

-Bu yıl içinde doğacak her çocuk, bu gece deftere geçirilir.

-Bu yıl içinde öleceklerin isimleri, bu gece özel deftere yazılır.

-Bu gece herkesin rızkı tertip olunur.

-Bu gece herkesin amelleri Allah ü Teâlâ'ya arz olunur.